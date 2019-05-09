» صبا مبارك تطل على جمهورها من داخل "مخيم للاجئين"

09 مايو 2019 - 01:55 م

تشارك الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهورها في شهر رمضان، كممثلةً ومنتجة منفذة، في مسلسل «عبور» من إنتاج شركة أبوظبي للإعلام، والذي يعتبر أول مسلسل في العالم يتم تصويره كاملاً داخل مخيم لاجئين.

وقد اختير المخيم الإماراتي الأردني "مر يجيب الفهود" شمال الأردن موقعًا للتصوير، لما يتوافر فيه من ظروف إنسانية مثالية للاجئين مقارنة بغيره من المخيمات.

وفي حوارها مع مجلة "زهرة الخليج"، أوضحت صبا مبارك أن مشاركتها في مسلسل «عبور» هذا العام على قناة أبو ظبي، لم يجيء صدفة بعد فيلمها الأردني/‏‏‏ التركي "مسافر: حلب – إسطنبول"، حيث قالت"بالتأكيد الأمر ليس بالصدفة، فأنا مهتمة منذ زمن بموضوع اللاجئين وقضية اللجوء، فكرة أن يفقد الإنسان وطنه مؤلمة بالنسبة إليّ، خاصة أن الدراما لا تلقي الضوء على تفاصيل حياتهم، وأي مستقبل مجهول ينتظرهم، كل هذه الأسباب مجتمعة تجعلني أهتم بتسليط الضوء على قدرتهم على ممارسة حياتهم".

وعن اختيار مخيم "مريجيب" بشكل خاص، قالت "صبا":"أولاً هو أول مسلسل في العالم يتم تصويره كاملاً داخل مخيّم للاجئين، ثانياً لقد اخترنا "مريجيب الفهود" المخيم الإماراتي الأردني الذي تديره الحكومة الأردنية مع الهلال الأحمر الإماراتي، لما يقدّمه من نموذج إيجابي مشرف مقارنة بالمخيمات الأخرى، من ناحية الإمكانات الطبية وسهولة ممارسة العائلات الموجودة فيه لحياتهم اليومية بشكل متمكن.

وعن أجواء التصوير في المخيم، كشفت "مبارك" أن عدد كبير من الأطفال ولدوا في المخيم، لا أعرف تماماً مدى إدراكهم لمشكلتهم، لكنهم كانوا يكبرون كل يوم في قلبي، وصرت أنظر إلى العالم على مدى شهرين متتاليين من التصوير من خلال عيونهم التي تملؤها الأسئلة والخوف والأمل.