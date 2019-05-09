» أحمد السعدني لإعلامية شهيرة:" يا مشيبة رجالة مصر"

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أحمد السعدني
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متابعات- علا خطاب

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علق الفنان أحمد السعدني على تهنئة الإعلامية، رضوى الشربيني، على دوره في مسلسل زي الشمس، قائًلا: " حبيبتي يا مشيبة رجالة مصر".

وكان قد نشرت رضوى الشربيني صورة لأحمد السعدني في مسلسل زي الشمس، عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، وكتبت عليها: "ألف مبروك يا عشرة العمر"، ثم يشارك أحمد السعدني تهنئة رضوى الشربيني له ويعلق عليها قائلاً: "حبيبتي يا مشيبة رجالة مصر".

يشارك في بطولة مسلسل زي الشمس مجموعة كبيرة من النجوم مثل دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد داود، أحمد مالك


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