» أحمد السعدني لإعلامية شهيرة:" يا مشيبة رجالة مصر"

09 مايو 2019 - 01:29 م

علق الفنان أحمد السعدني على تهنئة الإعلامية، رضوى الشربيني، على دوره في مسلسل زي الشمس، قائًلا: " حبيبتي يا مشيبة رجالة مصر".

وكان قد نشرت رضوى الشربيني صورة لأحمد السعدني في مسلسل زي الشمس، عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، وكتبت عليها: "ألف مبروك يا عشرة العمر"، ثم يشارك أحمد السعدني تهنئة رضوى الشربيني له ويعلق عليها قائلاً: "حبيبتي يا مشيبة رجالة مصر".

يشارك في بطولة مسلسل زي الشمس مجموعة كبيرة من النجوم مثل دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد داود، أحمد مالك