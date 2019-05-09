رقم قياسي جديد لـ"صلاح" عقب الوصول لنهائي دوري الأبطال

09 مايو 2019 - 01:19 م

حقق محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، رقما جديدا في مسيرة احترافه، حيث سيكون اللاعب العربى الوحيد المشارك فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019 أمام توتنهام.

وحقق ليفربول فوزاً تاريخياً على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء بملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، الذى سيقام فى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى.

وكان أياكس أمستردام الهولندى الذى يضم الثلاثى المغربى، حكيم زياش، زكريا لبيض، نصير مزراوى ودع مسابقة دورى أبطال أوروبا من الدور نصف النهائى أمام توتنهام الإنجليزى.

ونجح توتنهام فى بلوغ المباراة النهائية لدورى أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه أياكس 3-2 مساء الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" فى إياب نصف النهائى.

كانت مباراة الذهاب التى أقيمت بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، قد انتهت بفوز أياكس بهدف نظيف، ليستفيد توتنهام من قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض، بعدما تعادل الفريقان فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 3\3.