» 7 استخدامات لمياه الطرشى بدلاً من التخلص منها

09 مايو 2019 - 12:55 م

يعد الطرشي من المقبلات التى تحرص عليها جميع الأسر المصرية فى شهر رمضان الكريم على تواجدها ضمن أكلات مأدبة الإفطار، ويتم صناعته من خلال وضع الخضار أو الفاكهة في الماء والملح لفترة، ويعتمد على التمليح والتجهيز والتعبئة الجيدة، وبعد أن ينضج يكون جاهزًا للأكل، ولكن ماذا عن بواقي المخلل وهو ماء الطرشي؟

بعض الطرق التي يمكن استخدام ماء الطرشي فيها:

- يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى من خلال إضافة المزيد من الخضار أو الفاكهة المراد تخليله.

- يمكن صناعة البيض المخلل أيضًا من خلال إضافة البيض المسلوق إلى الماء المعاد استخدامه مع إضافة أشياء أخرى مثل الثوم والبصل والزعتر الجاف.

- وباستطاعتك تغيير طعم المكرونة المعتاد إما باستخدام الصلصة أو الصوص الأبيض، من خلال إضافة ماء الطرشي إليه.

- إضافته إلى الجبن في الصباح وصناعة سندوتشات ذات مذاق مختلف ولذيذ، ويمكن الاستغناء عن وضع المخلل مع السندوتشات، بإضافة مائه إلى الجبن داخلها.

- ولإضافة طعم مميز وحار للأكلات، يتم إضافته إلى الدجاج قبل تسويته وتركه بعض من الوقت، فيعطي مذاق مختلف مع الطعام.

- وبإضافته إلى صوص الصلصة الهولندي، يضفي لذة مختلفة عليه ويجعله حار أكثر.

- وبإضافته لمكعبات الثلج يمكن الحصول على مشروب يمكنا إطلاق عليه عصير المخلل.