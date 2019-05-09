» "كاف" يصدم الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

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نما إلى علم اتحاد الكرة المصرى، رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تظلم نادي الزمالك، ضد قرار إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق بعد طرده في مباراة النجم الساحلي التونسي، في الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

واقعة طرد "جنش" تم تسجيلها في تقرير الحكم وبالتالي هو ما يصعب إمكانية رفع الإيقاف لعدم التدخل في قرارات حكم المباراة".

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد جيدًا لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية والمقرر له  يوم 19 مايو الجاري".


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