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كوريا الجنوبية تتلقى صاروخًا مجهول الهوية من جارتها الشمالية

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متابعات حنان حمدتو

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كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا مجهول الهوية، وذلك في خطوة من شأنها زيادة التوترات بشبه الجزيرة الكورية من جديد.

وأوضح وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه تم إطلاق الصاروخ الساعة 4.30 بتوقيت كوريا الجنوبية، على الجزء الغربي من سول.

وذكرت وسائل إعلام كورية شمالية، أن عملية الإطلاق تعتبر جزءا من تدريبات عسكرية من أجل التحقق من القدرة التشغيلية لقاذفات صواريخ متعددة المدى بعيدة المدى وأسلحة موجهة تكتيكية.

ووصفت كوريا الشمالية عملية الإطلاق بأنها روتينية وتمثل دفاعا عن النفس، في حين أكد محللون سياسيون أن بيونج يانج من المحتمل أن تكون أجرت تجربة على نوع جديد أكثر تطورا من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى الحاملة لرءوس نووية.


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