» أستاذ إعلام: رامز يستخف بعقول المشاهدين

09 مايو 2019 - 11:47 ص

اعترض الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على ما يحدث بحلقات برنامج الفنان رامز جلال، لافتًا إلى أن ما يعرض استخفافا بالمشاهدين.

وقال المرسى فى تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رامز والعود ليس بأحمد؟! استخفاف بعقول المشاهدين وتشويه لوجدان من نحلم معهم بمستقبل أفضل؟! أفكار سخيفة مريضة وسباب وشتائم وضرب وركل وإهانات يتحملها الضيوف بمقابل! كم كبير وممل من الإعلانات لشركات المحمول وشقق وفيلات في المدن الاستثمارية وغيرها من إعلانات "روح الفانلة".

وأضاف: "الغريب أنه مع حالة الاستهجان والرفض لهذه النوعية التي تسيء للقيم والأخلاقيات إلا أنها تحظي بكثافة مشاهدة مرتفعة فضلاً عن كثافة الإعلانات ما يدعو لأهمية دراسة هذه الحالة من الازدواجية التي تثبت أركان هذا السفه عاما بعد عام؟! في المقابل غياب تام للدراما الدينية والتاريخية والاجتماعية الراقية وشبه غياب لمضمون برامجي يتناسب مع روحانية هذا الشهر الكريم".