قراران جمهوريان جديدان.. تعرف عليهما

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جريدة رسمية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19، الصادر في 9 مايو 2019، قرارين للرئيس "عبد الفتاح السيسي".

وجاء القرار الأول رقم (496 لسنة 2018)، بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي مصر وجمهورية الصين الشعبية، بشأن تقديم الصين قرضا ميسرا إلى مصر بقيمة إجمالية لا تتجاوز 604 ملايين يوان صيني والموقّع في بكين بتاريخ 1 /9 /2018.

كما جاء القرار الثاني رقم (497 لسنة 2018)، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على قرض بدون فائدة بين حكومتي مصر وجمهورية الصين الشعبية والموقّعة في بكين بتاريخ 1 /9 /2018.

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