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"التعليم" تخصص رابطًا لمقترحات المعلمين حول المناهج الجديدة

الحياة السياسية

وزير التربية والتعليم طارق شوقى
وزير التربية والتعليم طارق شوقى

متابعات حنان حمدتو

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دعا الدكتور "طارق شوقي"، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع معلمي جمهورية مصر العربية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، لطرح مقترحاتهم في المناهج الجديدة، وذلك عبر رابط إلكتروني.

وقال "شوقي": "انطلاقًا من أهمية دور المعلم في المنظومة التعليمية والتأكيد على الاستعانة بتوصيات المعلمين، فإننا نتقدم إليكم بهذا الاستبيان لتضمين مقترحاتكم في المناهج الجديدة".

http://bit.ly/2DRP9Db

وتابع: "نظرًا لأهميته فقد وجّه الدكتور "رضا حجازي"، رئيس قطاع التعليم العام، تعميما إلى جميع المديريات التعليمية بضرورة ملء هذا الاستبيان قبل 20 مايو الحالي والذي لن يستغرق أكثر من دقائق معدودة لكنه يعني الكثير لتضمين نتائجه في المناهج الجديدة".


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