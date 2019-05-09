بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة بوزارة الاستثمار

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عبد الفتاح السيسي

سحر نصر

وزارة الاسثتمار

قررت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تعيين لمياء مختار، مستشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مساعدة للوزيرة لشئون ترويج الاستثمار، وشريهان بخيت، مسئولة التعاون مع الأمريكيتين بالوزارة، معاونة للوزيرة.

واجتمعت الوزيرة  مع مساعديها ومعاونيها وهم غدير حجازى، مساعدة الوزيرة للشئون العربية، ونشوة موسى، مساعدة الوزيرة لشئون التنمية الإدارية والبشرية والشئون المالية، وخالد عبد المنعم مصطفى، وعمرو أبو الفتوح، معاونى الوزيرة، والذين صدر قرارات بالتجديد لهم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى المساعدة والمعاونة الجديدتان للوزيرة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه القرارات جاءت فى إطار توجه الدولة لتمكين وتصعيد الشباب المتميز داخل القطاع الحكومى، والذين لديهم خبرات كبيرة في ملفاتهم تؤهلهم لتولى مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى القيادات المتميزة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر، أن غدير حجازى، مساعدة الوزيرة، تعمل منذ عام 2005 في الوزارة وهى حاصلة على ماجستير في الإدارة العامة وبكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، وخلال فترة عملها في الوزارة التي تصل لنحو 14 عاما تولت عدة مسؤوليات كبيرة منها متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من عدد من مؤسسات التمويل العربية، والإعداد لاجتماعات اللجان العليا المشتركة، والمجلس التنسيقي المصرى السعودي ومشروعات تنمية سيناء، وفى أغسطس 2017 تولت مساعدة للوزيرة، ثم تم التجديد لها مؤخرا.

وتعمل نشوة موسى، في الوزارة منذ عام 1984 وهى حاصلة على ماجستير إدارة أعمال عام 2013، وفى يناير 2018 تولت مساعدة للوزيرة لشئون التنمية البشرية والإدارية والشئون المالية، وعملت على التطوير الإدارى للوزارة خلال الفترة الماضية، وتم التجديد لها مؤخرا، وتعمل لمياء مختار، المساعدة الجديدة للوزيرة، في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 2005، وحاصلة على بكالوريوس إعلام القاهرة، وتولت في الهيئة مسئولية حملات الترويج للاستثمار في وسائل الإعلام الأجنبية.

ويعمل خالد عبد المنعم، في الوزارة منذ عام 2010، وهو حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، وتولى مسئول ملفات اللجان المشتركة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية، والمؤسسات المالية العربية، وإزالة الألغام والتنمية المستدامة في منطقة الساحل الشمالى الغربى، وفى أغسطس 2017 تولى معاون للوزيرة، وتم التجديد له مؤخرا، ويعمل عمرو أبو الفتوح، في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ عام 2005، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 2017، وتولى في مايو 2018 معاون للوزيرة، وعمل على تطوير منظومة الخدمات وخدمة العملاء بقطاع خدمات الاستثمار وصدر له قرار بالتجديد.

بينما تعمل شريهان بخيت، المعاونة الجديدة للوزيرة، في الوزارة منذ عام 2010، وهى حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة عام 2006، وحصلت على ماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2009، وعملت منسقة لوحدة التعاون جنوب-الجنوب، ثم باحثة بمكتب الوزير كمسئول عن العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.


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