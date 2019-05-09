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خلال كلمة له..

بالفيديو.. صرصور يتسلق على كتف الرئيس الفلبينى

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

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تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، وقد تسلق علي كتفه "صرصور" خلال كلمة له أمام حشد من أنصاره بمجمع انتخابي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، صعود الصرصور على كتف دوتيرتي خلال كلمة له بإقليم بوهول بوسط البلاد ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ.

 وحاولت مساعدة دوتيرتي إبعاد الصرصور الذي كاد أن يتسلل على ملابسه، ولكنها فشلت ليقوم الرئيس الفلبيني بإبعاده بيده، وضربه بقدمه.

ومزح دورتيري، قائلاً إن الحزب الليبرالي المعارض ربما هو الذي أطلق الصرصور، وذلك وسط ضحكات من الفلبينيين الموجودين بالتجمع. شاهد الفيديو..

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