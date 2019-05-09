"العميد" يعلن قائمة سموحة استعدادًا لمواجهة الأهلي

09 مايو 2019 - 10:39 ص

يؤدى فريق سموحة تدريبه الأساسي اليوم، استعدادًا لمواجهة الأهلى المقرر لها السبت المقبل بالدوري الممتاز.

ويسعى "العميد" حسام حسن وجهازه المعاون، الاستقرار على التشكيل وخطة المواجهة الذي سيخوض به اللقاء.

وأعلن "العميد" قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر، فاصطحب معه 22 لاعبًا لمعسكر المباراة.

واللاعبون هم:

«محمد أبو جبل، أحمد الشيخ، السيد فريد، رجب نبيل، محمود منصور، فارس مجاهد، محمود معاذ، شريف رضا، إسلام صالح، أحمد صبحى، أحمد حمص، إبراهيم عبد القوى، شيخ بامبا، ايدى ايمومو، أحمد مصطفى، عمرو بركات، أحمد أبو الفتوح، حسام حسن، ديريك تسيبامبا، أوميد اوكرى، عبد العزيز إمام، محمود سامى».