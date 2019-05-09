» حكم "تعطر" المرأة في صيام رمضان

09 مايو 2019 - 10:39 ص

قال الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز وضع المرأة لروائح عند خروجها من المنزل في رمضان وغيره، لأنه يتسبب في لفت النظر إليها، ما يثير فتنة.

وأضاف "الأزهري"، أنه يمكن للنساء استعمال إحدى وسائل مزيل العرق، لتجنب الروائح الكريهة، التي تزعج من حولها، وتسبب لها حرجًا.

وتزامنًا مع شهر رمضان المبارك، تتساءل العديد من النساء، حول الحكم الشرعي لتعطرها أثناء صيامها في نهار رمضان، منعًا لخروج روائح كريهة منها، بسبب درجة الحرارة المرتفعة.