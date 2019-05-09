» رسالة غامضة لفنانة شهيرة: "مش هلبس فستان الفرح تاني"

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فؤاد
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سموحة

حسام حسن

كاس

خاطبت الفنانة دينا فؤاد، طليقها شريف عبد العزيز، فى رسالة خلال حوارها في برنامج "رسايل"، الذي يُذاع على راديو "إف إم"، مع الإعلامية جيهان عبد الله، قالت فيها: "أنت إنسان محترم جدًا وأبو بنتي وأول حظي.. بيننا علاقة محترمة وصداقة وبنت منورة حياتي وحياتك".

وأكدت فؤاد أنها لن ترتدي فستان الزفاف مرة أخرى، مرددة: "زهقت من كتر ما لبسته في الحقيقة وفي أدواري، متهيأ لي مش عاوزة ألبسه تاني، الزواج يكون دافعًا عندما يكون الطرف الثاني متفهمًا لطبيعة عملك ويعطيكي دفعة للأمام بحب واهتمام ومشاركة في كل أفراحك وأحزانك".

وقالت: "عكس ذلك عندما يهد هذا الشخص من عزيمتك أو يسعى للتقليل منكِ ويشعرك أن عملك عبء عليه، فعليك أن تبتعد عنه فورا".


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