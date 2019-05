بالفيديو.. فنانة شهيرة: "أنا حمارة وكذابة"

View this post on Instagram

. #شمس غباوه اني عملت خشمي علشان الكاميرا و علشان الناس تشوفني حلوه .. . @fattybrownstore_ @fattybrownstore_ . باروكه طبيعيه تنفرق مع جميع الجهات ???? بمنابت شعر طبيعيه و تنفع معها جميع التساريح ????‍?? الشعر طبيعي 100?? يوجد ضمان ? ينفع معه الصبغه و الاسشوار و الفير حتى سحب لون ????‍?? يوجد لدينا اكستنشن كلبسات واكستنشن خياطه ويوجد التيب الاصق المطور والخرز والكرياتين يوجد لدينا ملحقات الباروكه وتيب ولاكن لا تباع الا عند طلب الشعر اسعارنا جيده جدا و هناك عروض وخصومات ? تابعونا علي سناب شات لمشاهدات بضاعتنا Fattyy_brown للستفسار خاص او واتساب فقط 966560710615 @fattybrownstore_ @fattybrownstore_ ?