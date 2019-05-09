شاهد.. أول ظهور للرئيس الإماراتي بعد غياب

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غباب

بعد مرور سنوات من اختفائه عن الأنظار ظهر الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، في صور جديدة له، بالأمس.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، صور الرئيس آل نهيان، خلال تلقيه التهنئة من شيوخ الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبدا الشيخ خليفة بن زايد متعبًا للغاية، في الظهور الأول له منذ ديسمبر الماضي.

ونشر حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، صورة جمعته بخليفة بن زايد، وعلق عليها: “مع أخي خليفة بن زايد، نبشرك بشعب يحبك، ويفديك، ويفتديك، ونبشرك بدولة وصلت في العز والرفعة ما تتمناه”.

فيما ظهر محمد بن زايد في صورة وهو يقبل يد أخيه غير الشقيق، رئيس البلاد خليفة بن زايد، وهو ما جلب العديد من التعليقات.

وبحسب “وام”، فإن اللقاء الذي جرى في قصر البطين بأبوظبي، حضره إضافة إلى محمد بن زايد، ومحمد بن راشد، حاكم عجمان، الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وحاكم الفجيرة، الشيخ سعود بن راشد المعلا، وحاكم رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي.

كما حضر اللقاء، ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الداخلية، سيف بن زايد آل نهيان، وعدد من أبناء الشيخ زايد، ونواب عن إمارات الشارقة وأم القيوين، والفجيرة، وعجمان، ورأس الخيمة

يشار إلى أن السنوات الماضية شهدت غيابا لافتا للرئيس الإماراتي، مقابل تسلم أخيه غير الشقيق، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مفاصل الدولة.






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