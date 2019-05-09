تفاصيل تنشر لأول مرة عن خطة الإخوان لإفساد ثورة يوليو

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الإخواني علي عشماوي كان يروج شائعات تؤكد أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويحصل على الأوامر منهم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "تن"، أن عشماوي كشف في كتابه "التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين"، عن خطة الجماعة لإفساد ثورة 23 يوليو عام 1952 والاستيلاء على السلطة.

 وتابع "الديهي"، أن الخطة كانت تقوم على أكثر من عنصر، العنصر الأول يتمثل في تأمين الجيش من خلال بعض الإخوان الملتحقين به. وأشار "الديهي"، إلى أن العنصر الثاني يتمركز في القبض على الشخصيات المهمة في المحيط السياسي والتي لها ثقل في النظام، وإذا لم يتمكنوا من القبض عليهم يقومون باغتيالهم.

 وأكد "الديهي"، أن الإخوان وضعوا في خططتهم أن يقوم المنتمون لهم في جميع محافظات مصر بالاستيلاء على أقسام الشرطة والمباني المهمة الموجودة في كل محافظة.

وأوضح  "الديهي"،:"كان من ضمن الخطة أن تقوم مجموعات الإخوان الوافدة من المحافظات بالانضمام للإخوان في القاهرة وأن يستولون على المباني الهامة بها، ويستولون علي مبني الإذاعة والتليفزيون، وأن يقطعوا جميع الطرق المؤدية من ثكنات الجيش للقاهرة".

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