تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة

09 مايو 2019 - 10:16 ص

نقدم لكم متابعينا الكرام، أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الخميس، الموافق 9 مايو 2019 بسوق العبور، وذلك مع بداية جني المحاصيل الصيفية ونزولها إلى الأسواق.

أسعار الخضراوات

وتراوحت أسعار الطماطم من 2.5 جنيه إلى 6.30 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، والبصل من 2.50 إلى 4.50 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 3 جنيه، والفاصوليا إلى 15 جنيها، والفلفل الرومي 9 جنيهات، والثوم إلى 3 جنيهات، واللفت بـ1.75 جنيه، والبنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 4 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 7 جنيهات، والباذنجان البلدي 6 جنيه، والفلفل الألوان إلى 27 جنيها، والبسلة إلى 10 جنيهات، والسبانخ من 4 إلى 6 جنيهات، والفجل الصيني إلى 3 جنيهات، والفجل الأحمر إلى جنيهين، والبروكلي إلى 5 جنيهات، والقرنبيط إلى 4 جنيهات، وخس كابوتشي إلى 5 جنيهات.

أسعار الفواكه

وسجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيها، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيها، والتفاح اللبناني من 10 إلى 18 جنيها.

كما سجل الليمون البلدي 23 جنيها، والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات، واليوسفي 8 جنيهات، والعنب المستورد 40 جنيها، والبلح السيوي 22 جنيها، والكانتلوب من 6 إلى 8 جنيهات.

وسجل كيلو الجوافة سعرا يتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات، والبلح الاسوانى من 6 إلى 16 جنيها، والفراولة من 5 إلى 7 جنيهات، والنارنج 4 جنيهات، والجريب فروت 6 جنيهات.

وبلغ سعر الخوخ البلدي 11 جنيها، والحرنكش 11 جنيها، ونكتارين بلدي 15 جنيها، وأناناس 35 جنيها، والنبق 11 جنيهًا، والكمثرى المستوردة 25 جنيها.