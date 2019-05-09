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"ثابت": الاعتداء على الصحفيين لن تقبله أى جهة

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ثابت

متابعات حنان حمدتو

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قال الكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام إنه سعيد بالمشهد التضامني مع حادث الاعتداء على موقع صدى البلد، مشيرًا إلى أنه  زار الزملاء  للتضامن وإثبات أن الصحفيين في كل مكان يد واحدة ويرفضون الاعتداء عليهم بكل صورة.

وأضاف ثابت فى تصريحات صحفية له أنه تألم بعد معرفته بواقعة البلطجة التي مارسها البعض تجاه مؤسسة صدى البلد.

وأكد أن ما حدث غير مقبول ولن يقبله الرأي العام أو أي جهة داخل أو خارج مصر، مرددًا: "كانت هذه صدمة بالنسبة لنا جميعًا وتلقيت 220 رسالة تسأل ماذا حدث وكيف يعتدي بلطجية على صحفيين".


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