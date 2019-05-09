دعاء لا يرد فى رمضان

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واستمرارًا لخدماتنا الإخبارية في الشهر الكريم، نقدم لكم متابعينا دعاء اليوم الرابع من رمضان، فمن المعروف أن للصائم دعوة لا ترد، لذا لا يجب تضييع هذا الشهر الكريم بدون الحرص على العبادات مثل الصوم والصلاة وقراءة القرآن والدعاء لتجديد الصلة بين العبد وربه.

ورد في دعاء اليوم الرابع من رمضان:

مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ سَبْعِينَ أَلْفَ سَرِيرٍ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ جَارِيَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ”

” اللَّهُمَّ قَوِّنِي فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ، وَ أَوْزِعْنِي لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ “.

دعاء لا يرد في رمضان :

قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام:"للصائم دعوة لا ترد”، وقال كذلك: “ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم".

و قال العلماء في معنى هذا الحديث ، فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله:"الصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في صيامه صائم صابر وفي ليله طاعم شاكر" .


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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