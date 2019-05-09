تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد عبد الحارس
حدد الاتحاد الأوربي لكرة القدم، موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي توتنهام هوتسبير.
ويقام اللقاء في التاسعة مساء يوم 1 يونيو المقبل على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد معقل نادي أتلتيكو مدريد.
جدير بالذكر أن نادي توتنهام هوتسيبر الإنجليزي تأهل إلى النهائي، بعد الفوز على آياكس أمستردام بـ3-2، ليضرب موعدًا مع مواطنه ليفربول الذي كان قد تأهل على حساب برشلونة الإسباني بالفوز 4-0.
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