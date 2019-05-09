تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

09 مايو 2019 - 10:08 ص

حدد الاتحاد الأوربي لكرة القدم، موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي توتنهام هوتسبير.

ويقام اللقاء في التاسعة مساء يوم 1 يونيو المقبل على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد معقل نادي أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن نادي توتنهام هوتسيبر الإنجليزي تأهل إلى النهائي، بعد الفوز على آياكس أمستردام بـ3-2، ليضرب موعدًا مع مواطنه ليفربول الذي كان قد تأهل على حساب برشلونة الإسباني بالفوز 4-0.