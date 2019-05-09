50 مليون مواطن "زوغوا" من دفع تذاكر القطار

09 مايو 2019 - 10:03 ص

كشف مصدر في هيئة السكة الحديد، عن أن عدد المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات بكل أنواعها وصل إلى 50 مليون مواطن في سنة.

وأضاف المصدر أنه تم تفعيل نحو 250 غرامة فورية على المتهربين من دفع أجرة القطار، منذ إعلان الغرامات الجديدة فى أبريل الماضي، على النحو التالي: 5 جنيهات لراكب قطارات الضواحي، و10 جنيهات للقطارات المميزة والمطورة "الدرجة الثالثة"، و20 جنيها للقطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي "الدرجة الثانية"، و30 جنيها لراكب الدرجة الأولى vip، بحسب صحيفة "الوطن".

وتابع: أن "هناك فرق تفتيش متواجدة بكل القطارات للمرور على تذاكر الركاب أثناء الرحلة، مشيرًا إلى أنه حال ثبوت ركوب أحد المواطنين القطار دون دفع تذكرة القطار يعمل له محضر غرامة فورية، ويدفع قيمة تذكرة القطار كاملة، وأن عدد المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات بكل أنواعها وصل إلى 50 مليون مواطن في سنة".

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة لن تسمح بركوب أي مواطن القطار دون دفع قيمة التذكرة، وسيتم عمل محاضر غرامات فورية للمتهربين، موضحًا أن الهيئة تواصل عملها على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلي والبحري.