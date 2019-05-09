"الطبلاوي" يكشف لأول مرة سر هجومه على وزير سابق

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كشف الشيخ محمد محمود الطبلاوى، عميد قراء القرآن الكريم، لأول مرة على الهواء سر هجومه على أحد وزراء التربية والتعليم السابقين، قائلاً: "أحد وزراء التربية والتعليم انتقد حديثى عن عودة الكتاب لتحفيظ القرآن الكريم، فقلت له: خليك في التعليم، وأنت مالك ومال الكتاب، أنت وزير تربية والتعليم روح علم الطلبة ده، والكتاب لتعليم القراءة وأحكام القرآن والتجويد".

وأضاف "الطبلاوي"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" تقديم الإعلامية ريهام السهلى المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الكتاب لا يتغير بتغير الزمن، مشيرًا إلى أن الكتاتيب انقرضت، وعلى مُحفظ القرآن الكريم مقاومة الفقر ومواجهة أعباء الحياة.

وطالب عميد قراء القرآن الكريم، بتخصيص مرتب ثابت لمحفظ القرآن الكريم بمبلغ لا يقل عن 500 جنيه، حتى يستطيع تحفيظ القرآن الكريم، وأن تعود الكتاتيب مرة أخرى.

شاهد الفيديو.

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