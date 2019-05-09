الزمالك يستدرج "دجلة" على استاد بتروسبروت

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يواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة في العاشرة مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الفارس الأبيض المباراة أملاً في استعادة الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز حيث يركز لاعبي الزمالك على الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط لملاحقة الأهلي وبيراميدز.

من جانبه عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع لاعبيه، حذرهم خلالها من التهاون أمام وادي دجلة أو الانشغال بمباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، وعدم التركيز فى منافسات الدوري.

وطالب جروس لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز على دجلة لمواصلة الزحف نحو مقدمة الدوري التي احتلها الأهلي.


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