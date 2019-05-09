شاهد.. لحظة اغتيال رجل أعمال على الهواء

09 مايو 2019 - 09:44 ص

قتل رجل الأعمال المعروف، خيسوس جارسيا، رميًا بالرصاص في المكسيك، على بعد من مكان تسجيل مقابلة تليفزيونية مع وزير.



وأطلق رجل مجهول النار، على "جارسيا" وآخرين كانوا يحيطون به، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينهم صحفيان كانا يجريان مقابلة مع وزير التنمية الاجتماعية، خيربيرتو ألكالا.



وأطلق القاتل النار على شرطيين حاولا الإمساك به، قبل أن يتم اعتقاله، بعدما فشل المعتدي في الفرار من المكان.



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