السعودية تقر نظاما جديدا لإقامة الأجانب على أراضيها

نشرت صحيفة الرياض تفاصيل نظام الإقامة المميزة للأجانب في السعودية الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء.

نشرت صحيفة الرياض تفاصيل نظام الإقامة المميزة للأجانب في السعودية الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء.