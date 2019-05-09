السعودية تقر نظاما جديدا لإقامة الأجانب على أراضيها

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نشرت صحيفة الرياض تفاصيل نظام الإقامة المميزة للأجانب في السعودية الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي اليوم الأربعاء.

ويهدف مشروع نظام الإقامة المميزة إلى منح المقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقارات وامتلاك وسائل نقل وغير ذلك، حيث أشارت صحيفة "الرياض" إلى أن النظام الجديد يسعى إلى استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة.

وأفادت الصحيفة بأن هذا النظام يتضمّن دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة.

ومن المقرر أن تكون الإقامة المميزة على نوعين "غير محددة المدة" ولـ"سنة واحدة قابلة للتجديد" وفق شروط من أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول مع وجود الغطاء المادي مع تقرير صحي وسجل جنائي.

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