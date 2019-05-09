عبد العال يرفض إذاعة حلقته ببرنامج "هانى فى الألغام"

09 مايو 2019 - 09:36 ص



رفض الكابتن رضا عبد العال اللاعب السابق والمحلل الرياضي، إذاعة حلقته ببرنامج "هاني في الألغام"، مع الفنان هاني رمزي، وذلك علي خلفية أزمته مع الفنان رامز جلال".



وأكد هاني رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "رمضان الخير" على إذاعة "نجوم FM"، أن عبد العال وافق في البداية على عرض الحلقة، إلا أنه تراجع بعد ذلك ورفض، موضحًا أن حلقات برنامجه المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت.



وكان حلقة رضا عبد العال، ببرنامج ”رامز في الشلال“، أحدث صدى كبيرًا ورد فعل غير متوقع من "عبد العال"، حيث طالب الفنان رامز جلال مقدم البرنامج بالاعتذار له، بعد السخرية منه خلال استضافته.

