أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

09 مايو 2019 - 09:33 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 17.10 جنيه، ونحو 17.20 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ أقل سعر للدولار في البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 17.18 جنيه للبيع، و17.08 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 17.24 جنيه للبيع، و17.14 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 17.22 جنيه للبيع، و17.15 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العربي الأفريقي، والمصرف المتحد، نحو 17.20 جنيه للبيع، و17.10 جنيه للشراء.

كما سجل في بنك عودة، وبنك قناة السويس، وبنك التعمير والإسكان نحو 17.21 جنيه للبيع، و17.11 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في كل من بنك المشرق، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك سئيب نحو 17.22 جنيه للبيع، و17.12 جنيه للشراء.