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وزير إماراتي يعلق على تصريحات "عائض القرني".. ماذا قال؟

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أنور قرقاش
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عائض القرني

مازالت أصداء التصريحات المثيرة التي أطلقها الداعية السعودي عائض القرني تتردد في كل مكان.

وقال أنور قرقاش - وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "الاعتذار الجريء للشيخ عائض القرني في مقابلته مع الإعلامي عبدالله المديفر في غاية الأهمية، وكما نغلق الباب على مرحلة التشدد وتوظيف الدين لأهداف سياسية، كذلك نغلق الباب على مرحلة تآمر قطر على جيرانها، حديث الشيخ عزّز ما نعرفه عن سياسات الشيخ حمد بن خليفة ودوره".

وكان "القرني" أكد تراجعه عن أفكاره السابقة مشيرًا إلى أن "الصحوة الإسلامية" كانت خطأ ، وأن قطر تتآمر على الدولة السعودية.

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