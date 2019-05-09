مفاجأة مدوية بواقعة اقتحام "السبكي" موقع صدى البلد

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كشف إسلام مقلد نائب رئيس قسم الحوادث بموقع صدى البلد الإخباري، عن مفاجأة مدوية وتفاصيل تنشر لأول مرة عن واقعة اقتحام المنتج أحمد السبكي موقع صدى البلد".

وقال "مقلد" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الصحفيين بموقع صدى البلد حاولوا السيطرة علي الموقف بالطرق السلمية ولكن دون جدوى، خاصة أن أحد معاوني "السبكي" حاولوا احتجاز رئيس التحرير "أحمد صبري" داخل مكتبه، ما دفعه للتدخل الفوري لإنقاذه.

وتابع: "أحمد السبكي حاول الاعتداء على لمحاولتي منع احتجاز أحمد صبري ولكن منعته ثم تدخل ابنه كريم السبكي وقام بالاعتداء على ونجم عن ذلك خدوش وجروح، والمشاجرة استمرت 3 دقائق".

وواصل نائب رئيس قسم الحوادث بموقع صدى البلد الإخباري: "أعوان السبكي قاموا بتكسير وتحطيم المكتب وسيطروا على المكان بالكامل وفي النهاية هددونا وأخذوا يرددوا "مش هنسيبكم وهنرجع تاني".

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