» ما لا تعرفه عن ضحية "رامز جلال" .. تزوج مسيحية.. وهاجم إليسا

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وائل جسار
وائل جسار

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وائل جسار

رامز جلال

حل أمس الفنان وائل جسار ضيفا في برنامج مقالب "رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وأثارت الحلقة جدلًا شديدًا ، وفيما يلي بعض المعلومات عن وائل جسار:

- ولد عام 1976 في لبنان وبدأ تعلم الموسيقى منذ صغره

- شارك في بعض برامج المواهب وكان يلقب باسم "الطفل المعجزة".

- أصدر ألبوما في بدايته ولكن توقف عن الغناء رغم نجاحه لأداء الخدمة العسكرية

- تعرف على زوجته في حفل غنائي له ونشأت بينهما صداقة ومن ثم تحولت لقصة حب ثم زواج

- تزوج منها عام 2005 وهي سيدة ديانتها مسيحية ، وشن هجوما شديدًا على من يرفض هذه الزيجة واصفًا إياهم بـ"المتخلفين".

- دخل العديد من الأزمات أبرزهم مع "إليسا" التي وصفها بأنها "صوتها جيد داخل الاستوديو فقط" ، وأخرى مع جورج وسوف الذي طالبه بالاعتزال حفاظا على تاريخه.

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