» ما لا تعرفه عن ضحية "رامز جلال" .. تزوج مسيحية.. وهاجم إليسا

09 مايو 2019 - 08:19 ص

حل أمس الفنان وائل جسار ضيفا في برنامج مقالب "رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.



وأثارت الحلقة جدلًا شديدًا ، وفيما يلي بعض المعلومات عن وائل جسار:



- ولد عام 1976 في لبنان وبدأ تعلم الموسيقى منذ صغره



- شارك في بعض برامج المواهب وكان يلقب باسم "الطفل المعجزة".



- أصدر ألبوما في بدايته ولكن توقف عن الغناء رغم نجاحه لأداء الخدمة العسكرية



- تعرف على زوجته في حفل غنائي له ونشأت بينهما صداقة ومن ثم تحولت لقصة حب ثم زواج



- تزوج منها عام 2005 وهي سيدة ديانتها مسيحية ، وشن هجوما شديدًا على من يرفض هذه الزيجة واصفًا إياهم بـ"المتخلفين".



- دخل العديد من الأزمات أبرزهم مع "إليسا" التي وصفها بأنها "صوتها جيد داخل الاستوديو فقط" ، وأخرى مع جورج وسوف الذي طالبه بالاعتزال حفاظا على تاريخه.



