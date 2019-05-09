» ما لا تعرفه عن ضحية "رامز جلال" .. تزوج مسيحية.. وهاجم إليسا

أحمد عادل شعبان
حل أمس الفنان وائل جسار ضيفا في برنامج مقالب "رامز في الشلال" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.
وأثارت الحلقة جدلًا شديدًا ، وفيما يلي بعض المعلومات عن وائل جسار:
- ولد عام 1976 في لبنان وبدأ تعلم الموسيقى منذ صغره
- شارك في بعض برامج المواهب وكان يلقب باسم "الطفل المعجزة".
- أصدر ألبوما في بدايته ولكن توقف عن الغناء رغم نجاحه لأداء الخدمة العسكرية
- تعرف على زوجته في حفل غنائي له ونشأت بينهما صداقة ومن ثم تحولت لقصة حب ثم زواج
- تزوج منها عام 2005 وهي سيدة ديانتها مسيحية ، وشن هجوما شديدًا على من يرفض هذه الزيجة واصفًا إياهم بـ"المتخلفين".
- دخل العديد من الأزمات أبرزهم مع "إليسا" التي وصفها بأنها "صوتها جيد داخل الاستوديو فقط" ، وأخرى مع جورج وسوف الذي طالبه بالاعتزال حفاظا على تاريخه.
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