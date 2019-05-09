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فنانة شهيرة: الرقص في الأفلام "مش عيب"

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آيتن عامر
آيتن عامر

أحمد عادل شعبان

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أيتن عامر

أكدت الفنانة "آيتن عامر" أنها لا تخجل من تقديمها لدور راقصة في عدد من الأفلام والمسلسلات التي قامت ببطولتها قبل سنوات.

وقالت "آيتن" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية "بسمة وهبة" : "أنا كنت حابة أنتشر في فترة عند الجمهور اللي بيتابع النوع دا من الأفلام .. وحققت هدفي .. والرقص في الأفلام مش عيب".

وأضافت: "خفت أكرر دور الراقصة لأسباب فنية يعني لو حبيت يوم إني أقوم بدور فتاة من مستوى اجتماعي عالي فصعب يتقبلني الجمهور".

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