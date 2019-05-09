علقة ساخنة من فنانتين شهيرتين لـ"آيتن عامر" .. هذه قصتها

09 مايو 2019 - 07:05 ص

كشفت الفنانة آيتن عامر عن تعرضه للضرب من فنانتين شهيرتين أثناء قيامها ببطولة بعض الأعمال الفنية معهما.



وقالت "آيتن" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية "بسمة وهبة" على قناة "القاهرة والناس" : "كنت أقوم بعمل فني رفقة المطربة اللبنانية قمر ، وكان من المفترض أن تقول جملة معينة لكن فشلت في تأديتها أكثر من مرة ، فجاء منتج الفيلم وطلب مني أن أشرح لها الطريقة فشرحت ، ففشلت مرة ثانية ، فعاد المنتج واستنكر عدم تعليمي لها بشكل جيد فغضبت قمر بشدة وضربتني في كتفي ورحلت".



وأضافت: "في عمل آخر كنت أقوم بعمل فني مع علا غانم ، وكان من المفترض أن تضربني بالقلم في أحداث الفيلم ، ولكن فوجئت أثناء تصوير المشهد أنها ضربتني قلمين على وجهي بشكل قوي ، وأعتقد أن إحساسها الفني خانها وأن ما فعلته كان تفريغ لشحنة غضب".



