  • الخميس 09 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:02 ص
بحث متقدم
الجاني والمجني عليها

مفاجآت جديدة في قضية "شهيدة الشرف" بمدينة نصر

آيتن عامر

علقة ساخنة من فنانتين شهيرتين لـ"آيتن عامر" .. هذه قصتها

أكبر الباكر

المسؤول القطري الذي أهان المصريين يتراجع: لم أقصد .. ومرحبا بكم

الإعلامية ريهام سعيد

ريهام سعيد تهاجم فنانة شهيرة: هوجعك بالرد بتاعي

معتز مطر ومحمد ناصر

هذه حقيقة أصول معتز مطر ومحمد ناصر الإخوانية

القبة الحديدية

اعتراف إسرائيلي: الفلسطينيون أسقطوا هيبة "القبة الحديدية"

المحكمة الجنائية الدولية

"الجنائية الدولية" تهدد بمحاكمة شخصيات ليبية

تركي

«آل الشيخ» يثير الجدل بقصيدة ساخرة.. من المقصود؟

اياكس وتوتنهام

ريمونتادا تاريخية.. توتنهام يضرب موعدًا مع ليفربول بنهائي الأبطال

الإفتاء

"الإفتاء": "القرني" قدم شهادة للتاريخ

علقة ساخنة من فنانتين شهيرتين لـ"آيتن عامر" .. هذه قصتها

الصفحة الأخيرة

آيتن عامر
آيتن عامر

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

آيتن عامر: لم أتوقع ما فعلته بي ريهام سعيد

#

تعليق مثير لـ«أمين» على المطالبة بإجازة لـ«الحائض» من العمل

#

تعليق ناري من وائل جمعة على تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز

#

نجل فنانة شهيرة يتعرض لأزمة صحية .. ووالده يدعو: يارب

أيتن عامر

كشفت الفنانة آيتن عامر عن تعرضه للضرب من فنانتين شهيرتين أثناء قيامها ببطولة بعض الأعمال الفنية معهما.

وقالت "آيتن" في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه الإعلامية "بسمة وهبة" على قناة "القاهرة والناس" : "كنت أقوم بعمل فني رفقة المطربة اللبنانية قمر ، وكان من المفترض أن تقول جملة معينة لكن فشلت في تأديتها أكثر من مرة ، فجاء منتج الفيلم وطلب مني أن أشرح لها الطريقة فشرحت ، ففشلت مرة ثانية ، فعاد المنتج واستنكر عدم تعليمي لها بشكل جيد فغضبت قمر بشدة وضربتني في كتفي ورحلت".

وأضافت: "في عمل آخر كنت أقوم بعمل فني مع علا غانم ، وكان من المفترض أن تضربني بالقلم في أحداث الفيلم ، ولكن فوجئت أثناء تصوير المشهد أنها ضربتني قلمين على وجهي بشكل قوي ، وأعتقد أن إحساسها الفني خانها وأن ما فعلته كان تفريغ لشحنة غضب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» ما لا تعرفه عن ضحية "رامز جلال" .. تزوج مسيحية.. وهاجم إليسا
» فنانة شهيرة: الرقص في الأفلام "مش عيب"
» نقل ريهام سعيد للمستشفى بعد مشادة بينها وبين فنانة شهيرة
» رسالة توتنهام إلى «صلاح» قبل نهائي أوروبا
» مدافع توتنهام يتحدث عن الريمونتادا التاريخية أمام أياكس
» فرنسا تعلن صفقة أسلحة جديدة للسعودية
» رسميًا.. روبرتو جارسيا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر
» واشنطن: على "عسكري السودان" نقل السلطة
» الإمارات ترد على إضراب أحمد منصور
» حقيقة رحيل «لاسارتي» عن تدريب الأهلي
» ممدوح عباس: تأجيل مباريات الزمالك بالدوري «دلع»

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)