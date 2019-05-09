» رسالة توتنهام إلى «صلاح» قبل نهائي أوروبا

09 مايو 2019 - 12:28 ص

وجه فريق توتنهام الإنجليزى، رسالة إلى ليفربول ونجمه المصرى محمد صلاح، بعد الفوز على أياكس أمستردام الهولندى فى عقر داره والتأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا.

ونشر حساب النادى صورة لنجم ليفربول محمد صلاح، ونجم السبيرز لوكاس مورا، مع إشارة لنادى ليفربول وتعليق: "نراكم فى النهائى".

وخطف توتنهام الإنجليزى بطاقة التأهل إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على مضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندى 3 - 2، فى لقاء إياب نصف النهائى، الذى جمع الفريقين على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، بعد خسارة لقاء الذهاب على أرضه بهدف نظيف لصالح أحفاد كرويف.

بينما تأهل فريق ليفربول الإنجليزى، إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد أن حقق ريمونتادا تاريخية أمام ضيفه برشلونة الإسبانى بالفوز 4-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضى، على ملعب "أنفيلد" بإنجلترا، فى إياب الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وكان برشلونة قد فاز ذهابا على ملعبه "كامب نو" بنتيجة 3-0