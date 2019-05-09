» مدافع توتنهام يتحدث عن الريمونتادا التاريخية أمام أياكس

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المصريون

توتنهام

اياكس

أبدى توبي ألديرفيريلد، مدافع فريق توتنهام الإنجليزي، سعادته بالفوز المثير الذي حققه فريقه على أياكس الهولندي اليوم والتأهل لنهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وقلب توتنهام تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3-2 على أياكس في الشوط الثاني من مباراتهما اليوم بإياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل توتنهام إلى النهائي بهدف اعتباري حيث تعادل الفريقين 3-3 في مجموع المباراتين نظرا لفوز أياكس 1-0 ذهابا على ملعب توتنهام الأسبوع الماضي لكن توتنهام كان الأكثر إحرازا للأهداف خارج ملعبه.

وأوضح ألديرفيريلد ، الذي لعب لأياكس قبل سنوات: أفتخر بشدة لأنني جزء من تاريخ أياكس ولكنني أفتخر أيضا لأنني لاعب في توتنهام".

وعن المباراة اليوم ، قال اللاعب في تصريحات إعلامية بعد اللقاء : "كانت المباراة معقدة على كل المستويات خاصة على المستوى الذهني لاسيما وأن شباك الفريق استقبلت هدفين في الشوط الأول وأصبح توتنهام مطالبا بتسجيل ثلاثة أهداف".

وأشار ألديرفيريلد إلى أن توتنهام أظهر أداء رائعا على المستوى الذهني ليس في هذه المباراة فحسب وإنما على مدار موسم شاق وطويل.

وقال : "أياكس قدم عرضا راقيا في الشوط الأول وكان يجب أن نظهر لهم كثيرا من الاحترام. ونجحنا في قلب المباراة لصالحنا في الشوط الثاني".

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