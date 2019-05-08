  • الخميس 09 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:12 ص
بحث متقدم
تركي

«آل الشيخ» يثير الجدل بقصيدة ساخرة.. من المقصود؟

اياكس وتوتنهام

ريمونتادا تاريخية.. توتنهام يضرب موعدًا مع ليفربول بنهائي الأبطال

الإفتاء

"الإفتاء": "القرني" قدم شهادة للتاريخ

صلاح

"جون سينا" ونجوم العالم يحتفون بـ"صلاح"

ترامب

مبعوث "ترامب" ينفي ضم سيناء لـ"صفقة القرن"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن 1400سجين من دولة أخرى

المجلس العسكري السوداني

شاهد..خناقة بالكراسي في اجتماع المجلس العسكري السوداني

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: طاعة الزوجة لزوجها ليست مطلقة

ترامب

ترامب يوقع عقوبات جديدة على إيران ‎

ملك البحرين

أول تعليق لملك البحرين على اتصال رئيس وزرائه بأمير قطر

رسميًا.. روبرتو جارسيا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

الرياضة

اتحاد اليد
اتحاد اليد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سر إصرار أجيري على عدم ضم رمضان صبحي للمنتخب

#

منتخب مصر: اتصلنا بصلاح وأخبرنا سر عن إصابته

#

الجهاز الفنى للمنتخب يصدم "عبد الله السعيد"

#

رسميًا.. «كروش» مديرًا فنيًا لمنتخب كولومبيا

المصريون

هشام نصر

اتحاد اليد

حصل هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على توقيع الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى بطولة العالم السابعة والعشرين التي تستضيفها مصر في يناير عام 2021.

جاء التعاقد مع المدير الفنى الإسبانى الجديد بحضور وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحى، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، و مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد، وعلاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية المصرية.

ويتولى حاليا المدرب الإسبانى منصب المدير الفني لنادى فاردار المقدونى، ووصل بالفريق مؤخرا الى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا، وسوف يقود المدير الفنى الجديد تدريبات المنتخب الوطنى بعد انتهاء مبارياته مع الفريق المقدوني بدوري الأبطال، على أن يحضر الى مصر لقيادة المنتخب ووضع البرنامج التدريبى استعدادا لكأس الأمم الإفريقية القادمة المقرر إقامتها فى تونس خلال شهر يناير 2020 مع وضع برنامج عام يضم خطة العمل حتى بطولة العالم للرجال لكرة اليد المقرر إقامتها فى مصر عام 2021.

روبرتو جارسيا باروندو هو أحد أبرز المدربين الواعدين على ساحة كرة اليد الأوروبية حاليا وهو أحد خريجى مدرسة المدرب الإسبانى الاسطورى كارلوس باستور و هى نفس مدرسة التدريب و أسلوب اللعب التى عمل بها المدرب السابق للمنتخب الوطنى ديفيد ديفيز.

وقد استطاع روبرتو باروندو أن يتغلب على أستاذة الأسبوع الماضى ووصول بفريق فاردار المقدونى الى الدور قبل النهائى لدورى ابطال أوروبا وذلك بعد قيادته الفريق المقدونى بتحقيق العديد من الانتصارات على فرق كبيرة و مدربين كبار فى أوروبا وذلك رغم رحيل معظم نجوم فريق فاردار المقدونى العام الماضى.

وكان هناك العديد من العروض للمدرب الاسبانى منها تدريب منتخب روسيا و منتخب المجر و منتخب بولندا، إلا أن مجلس إدارة اتحاد اليد بدأ المفاوضات بجدية مع روبرتو جارسيا باروندو و نجحوا فى التعاقد مع المدرب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» فرنسا تعلن صفقة أسلحة جديدة للسعودية
» رسميًا.. روبرتو جارسيا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر
» واشنطن: على "عسكري السودان" نقل السلطة
» الإمارات ترد على إضراب أحمد منصور
» حقيقة رحيل «لاسارتي» عن تدريب الأهلي
» ممدوح عباس: تأجيل مباريات الزمالك بالدوري «دلع»
» صور.. تحطم طائرة ركاب بمطار ميانمار
» "السراج" يوجه رسالة لمدن سيطرة "حفتر"
» رامز جلال يسخر من وائل جسار بألفاظ خارجه
» تعرف علي رد مرصد الإفتاء علي اعتذار القرني
» ارتفاع جديد في الدين الخارجي لمصر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)