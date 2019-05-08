ريمونتادا تاريخية.. توتنهام يضرب موعدًا مع ليفربول بنهائي الأبطال

08 مايو 2019 - 11:13 م

خطف توتنهام الإنجليزي فوزًا قاتلًا على مضيفه فريق اياكس الهولندى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إياب نصف النهائي، الذى جمع الفريقين على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

أنهى اياكس الشوط الأول من المباراة متقدما بثنائية نظيفة، نجح المدافع الشاب المتألق ماتياس دى ليخت فى تسجيل الهدف الأول بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة، من ضربة رأسية قوية، مستغلا عرضية زميله لاسى شونى، وهو الهدف رقم 150 للفريق الهولندى فى تاريخ دورى الأبطال.

ونجح النجم المغربى حكيم زياش فى إضافة الهدف الثانى بالدقيقة 35 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية على يمين الحارس الفرنسى لتوتنهام هوجو لوريس.

وفى الشوط الثانى نجح النجم البرازيلى لفريق توتنهام لوكاس مورا فى تسجيل هدفان خلال 4 دقائق للسبيرز، جاء الأول فى الدقيقة 55، وأضاف الثانى فى الدقيقة 59.

وكاد المدافع البلجيكي يان فيرتونخين فى تسجيل هدف الفوز للسبيرز فى الدقيقة 86، بعدما اصطدمت كرته الرأسية فى العارضية، قبل أن ترتد إليه مرة أخرى ويسددها مرة أخرى، ولكن اخرجها مدافع الفريق الهولندى من على خط المرمى.

ونجح لوكا مورا فى تسجيل هدف الفوز فى الدقيقة 95 من زمن المباراة، من تسديدة قوية، ليسجل اللاعب البرازيلى ثلاثية "هاتريك".

ويواجه فريق توتنهام نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، الذى يلعب له النجم المصرى محمد صلاح فى المباراة النهائية، فى الأول من شهر يونيو المقبل على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.