  • الخميس 09 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:13 ص
بحث متقدم
تركي

«آل الشيخ» يثير الجدل بقصيدة ساخرة.. من المقصود؟

اياكس وتوتنهام

ريمونتادا تاريخية.. توتنهام يضرب موعدًا مع ليفربول بنهائي الأبطال

الإفتاء

"الإفتاء": "القرني" قدم شهادة للتاريخ

صلاح

"جون سينا" ونجوم العالم يحتفون بـ"صلاح"

ترامب

مبعوث "ترامب" ينفي ضم سيناء لـ"صفقة القرن"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن 1400سجين من دولة أخرى

المجلس العسكري السوداني

شاهد..خناقة بالكراسي في اجتماع المجلس العسكري السوداني

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: طاعة الزوجة لزوجها ليست مطلقة

ترامب

ترامب يوقع عقوبات جديدة على إيران ‎

ملك البحرين

أول تعليق لملك البحرين على اتصال رئيس وزرائه بأمير قطر

أمريكا: لا نريد حربًا مع إيران

آخر الأخبار

سارة ساندرز
سارة ساندرز

وكالات

أخبار متعلقة
#

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالحفاظ على علاقاتنا مع إيران

#

مستشفيات الغلابة .. من أمن العقوبة أساء العلاج؟

#

البحرين: لسنا في أزمة مع شعب قطر

#

ترامب لا يستبعد "تمديد" الهدنة التجارية مع الصين

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا مع إيران، رغم تصاعد التوتر بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

وقالت متحدثة البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي: "لا أظن أن أحدًا يسعى إلى خوض حرب من أي نوع، مع أي طرف آخر".

وأضافت "لكن الرئيس (دونالد ترامب) ما يزال متمسكا بموقفنا تجاه إيران"، دون تفاصيل إضافية.

يشار أن الولايات المتحدة أعلنت، الإثنين، نشر حاملة طائرات وسفنًا قاذفة في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من قرب اندلاع حرب بالمنطقة وسط توتر شديد بين واشنطن وطهران.

والأربعاء، قال برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران، في تصريحات صحفية إن أي هجوم من جانب إيران على القوات الأمريكية أو حلفائها في الشرق الأوسط سيُقابل بالقوة.

وقال هوك: "لا نريد حربا مع إيران، لكننا سنواصل ممارسة أقصى ضغط ممكن عليها إلى أن تغير سلوكها".

والثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن إيران وميليشيات تابعة لها تستعد لمهاجمة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» فرنسا تعلن صفقة أسلحة جديدة للسعودية
» رسميًا.. روبرتو جارسيا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر
» واشنطن: على "عسكري السودان" نقل السلطة
» الإمارات ترد على إضراب أحمد منصور
» حقيقة رحيل «لاسارتي» عن تدريب الأهلي
» ممدوح عباس: تأجيل مباريات الزمالك بالدوري «دلع»
» صور.. تحطم طائرة ركاب بمطار ميانمار
» "السراج" يوجه رسالة لمدن سيطرة "حفتر"
» رامز جلال يسخر من وائل جسار بألفاظ خارجه
» تعرف علي رد مرصد الإفتاء علي اعتذار القرني
» ارتفاع جديد في الدين الخارجي لمصر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)