» الإمارات ترد على إضراب أحمد منصور

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نفت السلطات الإماراتية إضراب السجين الإماراتي، أحمد منصور، عن الطعام، في إطار تفنيد اتهامات طالتها من قبل منظمات حقوقية غير حكومية.

وردت الإمارات على الاتهامات ببيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الأربعاء، وأكدت فيه عدم صحة "الادعاءات" التي تحدثت عن إضراب منصور عن الطعام، مشيرة إلى أنها تقدم له وجبات يومية مثل بقية النزلاء ويخضع للفحوصات الطبية بشكل دوري.

وقالت الإمارات إن آخر فحوصات طبية أجريت للسجين كانت في إبريل/نيسان الماضي، مؤكدة أن أسرته تزوره بشكل دوري وقد كانت آخر زيارة من ذويه له في نفس الشهر مشددة على انهم على اطلاع على حالته الصحية.

وجاء نص البيان الصادر عن بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على النحو التالي: "أطلعت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف على البيان الصادر عن مجموعة من الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 7 مايو 2019 بخصوص السيد أحمد منصور. وإذ تشير البعثة بأنه سبق لدولة الامارات وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة وان فندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية. وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها بهدف تشويه وتزوير الحقائق".

وأضافت أبوظبي في بيانها أن بعثتها تؤكد على التزام الإمارات باحترام مبادئ حقوق الإنسان والي يكفلها الدستور الإماراتي، مؤكدة على أنه ستواصل تعاونها مع الأمم المتحدة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان.


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