» حقيقة رحيل «لاسارتي» عن تدريب الأهلي

08 مايو 2019 - 10:28 م

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد عن رحيل مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، والتفاوض مع مدير فني آخر.



وقال «عبد الحفيظ»، رحيل الأوروجوياني لاسارتي عن قيادة الأهلي كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن “حملة ممنهجة” للتأثير على الجهاز الفني ولاعبيه خلال المرحلة القادمة والحاسمة في تحديد لقب بطل الدوري.

وأضاف أن المدير الفني للأهلي ولاعبيه لديهم الوعي الكافي لمثل هذه الأمور التي تحاول أن تنال من استقرار الفريق وزعزعة ثقة اللاعبين، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات لا تزيد كل منظومة العمل إلا الإصرار والتركيز على بذل جهدها بالكامل للحفاظ على لقب بطولة الدوري.

وأوضح عبد الحفيظ، أن الجهاز الفني واللاعبين لم ولن يلتفتوا لمثل هذه الشائعات، خاصة وأنهم يدركون جيدًا الهدف الرئيسي منها بشأن ضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته، مؤكدًا أن الجميع لديه الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الشائعات التي تستهدف تعطيل الفريق عن هدفه في الحفاظ على اللقب.