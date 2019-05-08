اتحاد جدة يفاوض مهاجم جلطة سراي

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اتحاد جدة

بلهندة

جلطة سراى

دخل مسئولو اتحاد جدة السعودي في مفاوضات جادة مع المغربي يونس بلهندة لاعب جلطة سراي التركي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة"حريت" التركية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد قدم عرضًا تبلغ قيمته 12 مليون يورو، لضم بلهندة، بعدما فشل في ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويدرس مجلس إدارة النادي التركي العرض المقدم من الاتحاد حالياً، والذي وصفته الصحيفة التركية بالجنوني.

ومن المقرر أن يتضاعف الراتب السنوي لبلهندة حال انضمامه لصفوف الاتحاد، إذ سيصل راتبه السنوي إلى 6 ملايين يورو حسب الصحيفة التركية.

ويحتل اتحاد جدة المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة في ترتيب الدوري.


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