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"جون سينا" ونجوم العالم يحتفون بـ"صلاح"

الرياضة

صلاح
صلاح

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المصريون

ليفربول

صلاح

على الرغم من عدم مشاركة النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، فى مباراة فريقه أمام برشلونة، إلا أنه كان له تأثيرًا قويًا، لم يقل بأى حال من الأحوال عن تواجده على أرض الملعب والذى فاز بها الريدز بأربعة أهداف نظيفة بشباك برشلونة فى مباراة تاريخية ليتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال أوروبا.

واحتفى جون سينا، الممثل والمصارع الأمريكى، بريمونتادا ليفربول الإنجليزى، وتأهله إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، بنشر صورة النجم المصرى محمد صلاح، على الرغم من عدم مشاركة للإصابة فى مباراة نيوكاسل بالدورى الإنجيلزى.

يأتى ذلك بعد احتفاء الكتاب الروائى والأديب باولو كويلو، حيث استخدم صاحب الرائعة الروائية "الخيميائى" صورة محمد صلاح بالتيشيرت والتى حظيت بإعجاب الملايين، وهى الصورة التى تم التقاطها له خلال حضوره المباراة ضمن صوف المشجعين، وكتب باولو كويلو على هذه الصورة Winner ”" وفى نفس السياق، أشاد باولو كويلو بمستوى الحارس البرازيلى أليسون، خلال المباراة.

ويذكر أنه قد حضر صلاح ضمن جماهير المباراة، حيث ارتدى تيشرت كتب عليه "Nevr Give Up "، لمؤازرة فريقه، مما كان له أثرا كبيرا معنويا فى صفوف فريقه والذى حقق ريونتادا تاريخية، حيث الفوز بأربعة أهداف بعد الخسارة بثلاثة أهداف فى مباراة الذهاب، ليتأهل إلى الدور النهائى.

ويستعد العالم لمشاهدة نهائى دورى أبطال أوروبا فى 1 يونيو المقبل بدون الثنائى الأفضل فى العالم بالعشر سنوات الأخيرة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، وهى المرة الأولى منذ 6 سنوات التى تقام فيها مباراة الختام بدون هذا الثنائى.

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