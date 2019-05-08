ترامب يوقع عقوبات جديدة على إيران ‎

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أمريكا تصدر عقوبات جديدة على إيران

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على إيران، تشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن العقوبات الجديدة "تهدف إلى حرمان إيران من عوائد الصادرات المعدنية".

وأضاف: "إن إجراء اليوم يستهدف عوائد طهران من صادرات المعادن، التي تمثل 10% من صادراتها".

وتابع: "هذا الإجراء يوجه انتباه الدول الأخرى إلى أن السماح بإدخال الصلب وغيره من المعادن الإيرانية في موانئكم لم يعد مقبولا"، وهدد بمزيد من الإجراءات "ما لم تغير طهران سلوكها بشكل جذري".


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