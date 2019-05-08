» ممدوح عباس: تأجيل مباريات الزمالك بالدوري «دلع»

08 مايو 2019 - 09:37 م

رفض ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، طلب الإدارة الحالية للقلعة البيضاء بتأجيل مباريات الفريق في الدوري العام بعد تأهله لنهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

وكتب «عباس» عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات المصغر "تويتر"، «طلب تأجيل الزمالك مبارياته في الدوري العام لحين انتهائه من مبارياته النهائيتين في الكونفدرالية دلع مرئي وغير مقبول، فأحسن اعداد للفريق هو أن تلعب مباريات الدوري العام وحتى يعلم الجميع هنا تعهد مكتوب وموقع من مسئول في نادي الزمالك بلعب 3 مباريات في الدوري العام في ثمانية أيام.. ولا تعليق».

ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة البركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية في 19 مايو الجاري، قبل أن يلتقي الفريقين مجددًا في مصر 26 من الشهر نفسه، حيث تأهل بمجموع المباراتين أمام النجم الساحلي 1-0، فيما تأهل نهضة بركان أمام الصفاقسي الساحلي 3-2 بمجموع المباراتين.