  • الأربعاء 08 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:40 م
بحث متقدم
صلاح

"جون سينا" ونجوم العالم يحتفون بـ"صلاح"

ترامب

مبعوث "ترامب" ينفي ضم سيناء لـ"صفقة القرن"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن 1400سجين من دولة أخرى

المجلس العسكري السوداني

شاهد..خناقة بالكراسي في اجتماع المجلس العسكري السوداني

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: طاعة الزوجة لزوجها ليست مطلقة

ترامب

ترامب يوقع عقوبات جديدة على إيران ‎

اياكس وتوتنهام

بث مباشر.. مباراة أياكس وتوتنهام

ملك البحرين

أول تعليق لملك البحرين على اتصال رئيس وزرائه بأمير قطر

احمد السبكي

ترحيل أحمد السبكي لمعسكر الأمن المركزي

علام

"علام" عن عدد ركعات التراويح: هكذا صلَّاها النبي

شاهد..خناقة بالكراسي في اجتماع المجلس العسكري السوداني

عرب وعالم

المجلس العسكري السوداني
المجلس العسكري السوداني

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

اشتباكات بالأيادي والكراسي بين أعضاء الأحزاب السياسية السودانية

#

"العسكري السوداني" يوضح معلومات عن "صفقة السلاح"

#

المجلس العسكري السوداني يلمح بإجراء انتخابات مبكرة

#

السودان.. المجلس العسكري يعفي 4 قيادات حكومية

اشتباكات

السودان

خناقة

المجلس العسكري

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشاجرة وقعت بين القوى السياسية أثناء اجتماعهم مع المجلس العسكري السوداني، ويظهر الفيديو اشتباك عدد من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية بالأيادي والكراسي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعهم مع المجلس العسكري، بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بأن ممثلين عن أحزاب شاركت في اجتماع دعا له المجلس العسكري لبحث رؤيتهم التي تقدموا بها للمجلس، اشتبكوا بالأيدي والكراسي عقب نهاية الاجتماع.

وحسب شهود عيان نقلت وكالة “الأناضول” تصريحاتهم، فقد شهدت قاعة الاجتماع ملاسنات حادة وهرجا ومرجا، ووصل الأمر إلى تقاذف الكراسي بين الحاضرين، عندما أشاد عضو المجلس العسكري، ياسر العطا بقوى “إعلان الحرية والتغيير”، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في النظام السابق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» ممدوح عباس: تأجيل مباريات الزمالك بالدوري «دلع»
» صور.. تحطم طائرة ركاب بمطار ميانمار
» "السراج" يوجه رسالة لمدن سيطرة "حفتر"
» رامز جلال يسخر من وائل جسار بألفاظ خارجه
» تعرف علي رد مرصد الإفتاء علي اعتذار القرني
» ارتفاع جديد في الدين الخارجي لمصر
» اشتباكات بالأيادي والكراسي بين أعضاء الأحزاب السياسية السودانية
» خالد يوسف وهيثم الحريري يضعون سمير صبري في مأزق
» رد ناري من "mbc " " على وقف عرض "رامز في الشلال"
» حبس أحمد السبكي عام بعد تهجمه علي موقع" صدي البلد"
» ضيف غير متوقع اليوم مع "رامز في الشلال"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)