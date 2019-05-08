آيتن عامر: لم أتوقع ما فعلته بي ريهام سعيد

08 مايو 2019 - 09:10 م

كشفت الفنانة آيتن عامر أنها تعرضت للضغط من الإعلامية ريهام سعيد خلال برنامج المقالب الذى قدمته منذ موسمين تحت عنوان "من غير زعل"، مشيرة إلى أنها لم تتوقع هذا من الإعلامية الشهيرة.

وقالت "عامر"، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، "شاركت في إحدى حلقات برنامج من غير زعل الذي كانت تقدمه الإعلامية، ولم أكن أعلم أن البرنامج مقلب، وكنت ماسكة نفسى بالعافية، وأتكت عليا جامد، ومكنش في دماغى إن ده مقلب، ولم أتوقع أنها ممكن تعمل فيا كده".

وعن رأيها في الإعلامية ريهام سعيد كممثلة، أكدت الفنانة آيتن عامر، "كممثلة ريهام سعيد محتاجة تشتغل على نفسها، وتشارك في دورات تدريبية وورش عمل لأنها مش دارسة فن ومسرح".

وأضافت: "ريهام سعيد من الناس اللى مش بتهتم إنها تطلع حلوة على الشاشة، اللى بيعجبنى في ريهام أنها بتمثل من غير مكياج، نظرا لأنها مذيعة وخبرتها قليلة، والجامعات اللى بيتقال عليها جامعات خاصة مش حلوة في التعليم، ولا تقدم ما يقدمه المعهد العالى للفنون المسرحية".