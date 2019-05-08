ترحيل أحمد السبكي لمعسكر الأمن المركزي

08 مايو 2019 - 08:26 م

نفذت قوات الأمن، بناء على طلب نيابة العجوزة، حكما بالحبس سنة ضد المنتج أحمد السبكي فى قضية شيك بدون رصيد، حيث تم اقتياده لمعسكر الأمن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر ضده، بحسب صحيفة "الوطن".

وكان صدر حكم على المنتج أحمد السبكى بالحبس سنة فى قضية شيك بدون رصيد رقم 22/985 جنح العجوز لسنة 2000.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عقب قرار النيابة العامة بشمال الجيزة بإخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي وعدد من أفراد الحراسة الخاصة به بكفالة مالية، على خلفية الاتهامات الخاصة باقتحام المنتج وعدد من الـ"بودى جاردات" لمقر موقع صدى البلد بسبب خلافات على مسلسل "سوبر ميرو"، أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية أخرى.



