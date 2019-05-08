"علام" عن عدد ركعات التراويح: هكذا صلَّاها النبي

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الثابت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشأن صلاة التراويح هو 20 ركعة نرتاح بعد كل 4 ركعات.

وقال "علام"، خلال حواره في برنامج "الله أكرم"، الذي يُعرض على شاشة "CBC "، إن حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت "ما زاد رسول الله عن ثماني ركعات لا في رمضان ولا غير رمضان" كانت تقصد بها صلاة التهجد وقيام الليل وليس التراويح.

وأضاف "علام"، أن التراويح جاءت من جمع ترويحه، والجمع لا يكون إلا لـ 3 فأكثر، بينما ما يقُال إن صلاة التراويح 8 ركعات فقط غير صحيح لأن الـ 8 ركعات بهم ترويحتين فقط، موضحًا في الوقت ذاته أنه من صلى 8 ركعات لا يخالف هدي النبي والمهم أن يداوم على هذه الشعيرة في كل ليلة في رمضان.


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