» صور.. تحطم طائرة ركاب بمطار ميانمار

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تعرضت طائرة من طراز "بيمان" تابعة لشركة خطوط طيران بنغلاديش إلى التحطم في مطار ميانمار، وصرح مصدر مسؤول بأن جميع ركاب الطائرة الـ28 وطاقمها بخير وهناك بعض الإصابات الطفيفة.

وأضاف ممثل شركة الخطوط الجوية البنغلاديشية "Biman Airlines "، فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الهبوط كان صعبا.

من جهتها نقلت وكالة أنباء "شينخوا"، بأن الطائرة انزلقت على مدرج مطار يانغون لتتحطم إلى ثلاثة أجزاء.

وقال المتحدث باسم الشركة، بأنه بسبب سوء الأحوال الجوية فإن الطائرة خرجت عن المدرج أثناء هبوطها.


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