» صور.. تحطم طائرة ركاب بمطار ميانمار

وكالات
تعرضت طائرة من طراز "بيمان" تابعة لشركة خطوط طيران بنغلاديش إلى التحطم في مطار ميانمار، وصرح مصدر مسؤول بأن جميع ركاب الطائرة الـ28 وطاقمها بخير وهناك بعض الإصابات الطفيفة.
وأضاف ممثل شركة الخطوط الجوية البنغلاديشية "Biman Airlines "، فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الهبوط كان صعبا.
من جهتها نقلت وكالة أنباء "شينخوا"، بأن الطائرة انزلقت على مدرج مطار يانغون لتتحطم إلى ثلاثة أجزاء.
وقال المتحدث باسم الشركة، بأنه بسبب سوء الأحوال الجوية فإن الطائرة خرجت عن المدرج أثناء هبوطها.
Photos at Yangon International Airport today evening, Biman Airline flight slipped off runway at Yangon International Airport today evening. pic.twitter.com/BWWtthyJhX— KyawWin (@mrkyawwin) May 8, 2019
#BreakingNews— Aung Bo Bo (@HaB138) May 8, 2019
A Biman plane crashed on the runway in
Yangon International Airport.@BimanAirlines pic.twitter.com/F81jx3BZRg
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