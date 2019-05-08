الكشف عن حقيقة إضراب أحمد منصور عن الطعام

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الامارات

أحمد منصور

وام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“ أن  الجهات المختصة تعمل على تقديم الوجبات الغذائية للموقوف أحمد منصور وبانتظام، وذلك وفقًا لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة.“

وأشار البيان إلى أن آخر فحوصات طبية أجريت للنزيل كانت في شهر أبريل 2019، وأن عائلته على اطلاع كامل على حالته الصحية، مضيفًا أن أسرة منصور تقوم  بزيارته بصفة دورية وذلك وفقًا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وأن آخر زيارتين لذويه كانتا في شهر أبريل 2019.

وأكد البيان أن البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف شددت على التزام دولة الإمارات باحترام مبادئ حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور وتشريعاته الوطنية وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية.

وأكدت البعثة حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفي إطار المهام والولاية المناطة بتلك الأجهزة، والآليات بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


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